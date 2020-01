Conoce a los ganadores de los premios SAG

La comedia dramática de FOX Hidden Figures logró este domingo el premio mayor de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, considerados un indicador de los Óscar.

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (nombre en español).



Cine

====



Desempeño extraordinario por un elenco en un filme:

Hidden Figures



Desempeño extraordinario de actor protagónico:

Denzel Washington, Fences



Desempeño extraordinario de actriz protagónica:

Emma Stone, La La Land



Desempeño extraordinario de actor de reparto:

Mahershala Ali, Moonlight



Desempeño extraordinario de actriz de reparto:

Viola Davis, Fences





Televisión

==========



Desempeño extraordinario de elenco en una serie dramática:

Stranger Things



Desempeño extraordinario de elenco de serie de comedia:

Orange is the New Black



Desempeño extraordinario de actor de serie dramática:

John Lithgow, The Crown



Desempeño extraordinario de actriz de serie dramática:

Claire Foy, The Crown



Desempeño extraordinario de actor de serie de comedia:

William H. Macy, Shameless



Desempeño extraordinario de actriz de serie de comedia:

Julia Louis-Dreyfus, Veep



Desempeño extraordinario de actor de película de televisión o miniserie:

Bryan Cranston, All the Way



Desempeño extraordinario de actriz en película de televisión o miniserie:

Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson