Mesa llevará la demanda marítima a Europa y Asia

El expresidente y portavoz de la Demanda Marítima de Bolivia, Carlos Mesa, explicó que después de los alegatos orales que serán presentados en mayo dentro de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, llevará a Europa y Asia los argumentos nacionales.



"Van a pasar varios meses hasta que la Corte se pronuncie sobre su competencia o incompetencia y nuestro trabajo no se paraliza, inmediatamente después estaremos haciendo un trabajo de comunicación en Europa y Asia, sobre todo", explicó el representante en declaraciones a radio Patria Nueva.



Señaló que también se aplicarán algunas estrategias similares en la región para que así más personalidades, autoridades y representantes de organismos internacionales conozcan los fundamentos que alberga la denuncia boliviana.



Además dijo que "Chile confunde las cosas. Es el país demandado, a quien corresponde decir si va a respetar o no los fallos de la Corte Internacional de Justicia", en respuesta a la política del vecino país de exigir a Bolivia decir si acatará o no el fallo.