Disco de Jack White con un tema de White Stripes

Desde temas inéditos de The White Stripes y The Racounters hasta composiciones como solista, que abarcan toda su carrera, Jack White,el hombre detrás del sello Third Man Records lanzará el próximo 9 de septiembre un nuevo disco.



“Ningún cover. Ningún tema en vivo” dice el trailer que anuncia el lanzamiento de Jack White: Acoustic Recordings 1998-2016, que contará con 26 canciones y que incluye el tema City Lights, el primer material nuevo de The White Stripes desde su separación en 2008. Estará disponible en formato digital y en doble LP a partir del 9 de septiembre y ya se puede escuchar como adelanto la canción inédita de The White Stripes:



,