Citan a John Arandia por caso terrorismo

La notificación lo tomó por sorpresa. El periodista John Arandia fue convocado para presentarse en Santa Cruz como testigo de descargo por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, para que brinde información sobre el ‘videosoborno’, que surgió en 2011 y que muestra a Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’, testigo clave dentro del proceso, recibiendo un soborno de 31.500 dólares.



El comunicador anticipa que no revelará la fuente por la que obtuvo la grabación y explicó que se amparará en la Ley de Imprenta. Dentro del documento judicial que le fue entregado se advierte que, de no asistir a la audiencia, fijada para el lunes a las 15.30, podría ser aprehendido.



“Estaré ahí porque si no me aprehenderán. Estaré yendo a Santa Cruz porque el señor Alcides Mendoza (exunionista), sentenciado a siete años de cárcel, me convocó como testigo de descargo. Su abogado me dijo que es una investigación del videosoborno, que data de 2011”, declaró el personaje de la televisión a EL DEBER.



Sin embargo, dentro del mandamiento de comparendo se abre la posibilidad de que la declaración tenga lugar también entre el martes y viernes. Arandia anticipó que el martes arribaría junto a su abogado a la capital cruceña.

“Espero que no quieran cometer ese error en 2011, cuando me llamaron a declarar. Sería un craso error preguntarme la fuente, porque mi fuente es absolutamente reservada. Una norma que me ampara es la Ley de Imprenta, que haré respetar”, agregó el periodista.



Un minuto y 37 segundos dura el video, registrado en la Quiaca-Villazón, frontera entre Bolivia y Argentina. Muestra la conversación entre ‘El Viejo’, el exfuncionario del Ministerio de Gobierno, Edson Alí Espinosa y el exdirector de Seguridad Ciudadana, Carlos Núñez del Prado.



Villa Vargas fue condenado a ocho años de cárcel, en febrero de 2015, por la comisión del delito de ‘terrorismo en el grado de complicidad’, en el marco de un proceso abreviado tras declararse culpable.

Arandia forma parte de la lista presentada por Mendoza con los nombres de más de 100 personas para ser citadas como prueba de descargo en el caso terrorismo/Jesús Alanoca