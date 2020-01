En Blooming no hay para medio sueldo

“Ya hablamos con Esteban (Molina) y no hay ni el 50% del sueldo”. Así resumió uno de los voceros de los jugadores de Blooming, Hugo Suárez, la respuesta que recibieron del presidente de la academia, Esteban Molina. Existía la posibilidad de suspender la medida si les pagaban medio sueldo. La preocupación en la academia va creciendo, ya que su siguiente partido es fuera de casa, ante Wilstermann, y no se están entrenando.

El panorama en la academia no cambia. Los futbolistas asistieron a la sede y cumplieron con el horario de trabajo, pero no practicaron, ya que no les informan sobre algún posible arreglo para retornar a los entrenamientos. Aproximadamente a las 9:30, el gerente deportivo del club, Rubén Tufiño, llegó al predio deportivo para conversar con ellos. “Estamos preocupados todos. La situación no es de las mejores”, dijo Tufiño.

Rubén informó que la dirigencia está buscando solución no solo al tema de los tres salarios, sino que también a los casos de los exjugadores Federico García e Ignacio Iturralde. “La dirigencia está buscando solución a esto y también a los dos juicios de los dos jugadores que se fueron”, añadió. Pero también aseguró que no había hablado con Molina sobre una posible salida a este problema.

“No he podido hablar con Esteban sobre el tema”, afirmó. Tufiño intentó mediar con los jugadores, pero no tuvo éxito. “Yo les dije, traten de aceptar medio sueldo”, indicó. Sin embargo, Molina les manifestó vía telefónica que no existe tal dinero (ni para pagar medio sueldo). Ante la respuesta del dirigente, los futbolistas decidieron no bajar los brazos en su medida hasta que tenga una respuesta.

La academia es tercera en la tabla de posiciones, con 25 puntos. Su próximo partido será ante Wilstermann, este domingo (17:15)