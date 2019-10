García Linera le dice a Chile que Bolivia no tiene miedo

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, aseguró, este sábado, que el país no siente miedo ante los futuros movimientos y ejercicios militares que protagonizará el ejército Chileno en la frontera con el Perú y Bolivia.



Este operativo militar, cuyo denominativo es "Huracán 2015", prevé desarrollarse a partir del 8 al 13 de noviembre en el cercanías de Pozo Almonte del desierto de Atacama (sector limítrofe con los territorios de Perú y Bolivia), y que pretende movilizar a una importante cantidad de efectivos, tanques, aviones y vehículos militares, mismos que realizarán diferentes maniobras terrestres, marítimas y aéreas.



"A los hermanos de Chile se les ocurre mandar tanques aviones, soldados a la frontera con el Perú. ¿Para qué? ¿A quién quieren intimidar? ¿A quién quieren hacer tener miedo? A nosotros eso no nos provoca ningún miedo", señaló García Linera en un acto llevado a cabo por el 205 aniversario de la batalla de Suipacha efectuada en la localidad de Tupiza (Potosí).



La autoridad afirmó que el miedo no embarga a Bolivia porque cuenta con un arma más poderosa que el poder bélico que ostenta un país chileno que "ya no tiene razón".



"Una fuerza por encima de los tanques y los aviones y es la fuerza de la verdad, la justicia, la historia y de la razón. Cuando un país hermano ya no tiene de su lado a la justicia y el apoyo. Quieren usar la fuerza y la intimidación", añadió.



García Linera aseguró que queda demostrado que la justicia esta "más que nunca" del lado de Bolivia y su demanda marítima, por lo que el Estado debe estar tranquilo.



"La fuerza y la intimidación no pueden jamás derrotar a la justicia, a la verdad y la historia. Hagan los ejercicios que hagan, exhiban lo que exhiban", manifestó.