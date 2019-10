Evo admite que el cuoteo dañó a dirigentes sociales

El presidente Evo Morales admitió que el cuoteo de cargos en algunas instituciones públicas dañó a la dirigencia de las organizaciones sociales que son la base del "proceso de cambio" e instó a aplicar un verdadero control social, sin intereses.



"Nos hemos dado cuenta y es una verdad, que el cuoteo ha hecho mucho daño a los dirigentes sindicales y no podemos cometer ese error. La tarea de cada dirigente



Recordó los magros resultados que existen en algunas prácticas, como los escándalos de corrupción en la Caja Nacional de Salud o el Fondo Indígena, donde dirigentes están involucrados en el manejo de recursos económicos.



"No hay que confundir el control social con miembros de directorio o de una institución (...) Una cosa es el control social y otra es que con ese pretexto entren al directorio. El Fondo Indígena, así como de la Caja Nacional de Salud", aseveró.



Morales dijo que en algunas instancias están "loteados" los cargos y eso imposibilita un cambio o intervención. "Hay están los resultados, control social muy bien, pero no es ser asalariados o quedarse en los cargos".



"No confundamos que hay que ser miembro del Directorio. Conamaq, Csutcb nos ha hecho mucho daño. La derecha sabe que la fuerza de este movimiento son las organizaciones sociales, especialmente pacto de unidad, y la tarea es destrozar eso". reflexionó el mandatario.