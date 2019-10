Gobierno tilda de política la salida de García Mérida

El Gobierno nacional considera que la salida de Bolivia del periodista Wilson García Mérida, director del "Sol de Pando", fue una decisión "política" para dañar la imagen de la actual administración estatal. Hoy se conoció que el profesional se encuentra en territorio de Brasil.



"Supongo que es una decisión política del señor García Mérida porque una acción judicial debería ser enfrentada como tal, no podemos hablar de una persecución política en este caso", dijo en entrevista con EL DEBER el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



Conoce más: Periodista García Mérida dejó el país tras denuncia





El comunicador escribió en su cuenta en Facebook: "acabo de llegar a territorio del Brasil, en resguardo de mi integridad física y mi libertad. Dejo en Cochabamba a mi familia desprotegida, no les perdonaré si la vuelven a agredir".



Romero sostuvo que, por el momento, solamente conocen de la salida de García Mérida por información de medios de prensa. "Me parece que muchos actores políticos, por más que actúen como periodistas, están de repente, eligieron como estrategia fustigar el proceso de cambio desde otros países, lo han hecho actores cívicos, actores políticos, gente que tiene procesos judiciales en el país", aseveró.



Lea también: Procesan por sedición al periodista García Mérida



Hace un par de días el Gobierno presentó una denuncia por "sedición" contra el periodista, hecho que Wilson atribuyó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. "el exmilitar y exfuncionario de Bánzer no me perdona haber pedido su procesamiento bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ya en febrero", dijo antes de salir del país.



A modo de despedida, el director periodístico manifestó que "Te informo, Juan Ramón, que mi padre está hospitalizado en un estado casi terminal de salud. Espero me dejes volver al país lo más pronto posible; aunque lo mejor sería que renuncies a seguir causåndole tanto daño a nuestro proceso de cambio".