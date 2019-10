Evo ve acción política en críticas estadounidenses

El presidente Evo Morales rechazó por completo el nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), que sostiene que Bolivia, junto con Venezuela, "fracasó manifiestamente en la lucha antidrogas".



"Quiero rechazar rotundamente esta afirmación de Estados Unidos, cuando la lucha de Bolivia es reconocida en todo el mundo. Nos hace pensar, nos hace imaginar que usan la lucha contra el narcotráfico con fines políticos", explicó el mandatario en conferencia de prensa.



En la víspera, el documento de la Casa Blanca explica que Barack Obama designó al país, Venezuela y Myanmar como las naciones que "fallaron manifiestamente en los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos".



"Es una acción política que ejerce el Departamento de los Estados Unidos. En los medios de comunicación dicen que Venezuela y Bolivia no cumplen. No tenemos centro de rehabilitación, la justicia no acompaña, si bien hay algunos jueces que no acompañan, pero son algunos", agregó Morales.



La máxima autoridad nacional dijo que "las políticas de Estados Unidos son un fracaso en materia de lucha contra el narcotráfico. Podemos hablar de Afganistán, donde hay mucho problema, pero veamos la región andina, en Colombia hay cuatro bases militares de Estados Unidos, cuantos agentes de la DEA, seguramente miles".



Señaló que en ese país los cultivos de coca "han crecido en 44 por ciento, con tanta plata, con tantos agentes, con tanto apoyo (...) Mientras en Bolivia bajó sin bases militares, sin plata de los Estados Unidos, sin la DEA norteamericana".



Recalcó que el modelo de lucha contra el narcotráfico de Bolivia es estudiado por todo el mundo y exigió a los Estados Unidos colaborar en materia de interdicción, por responsabilidad y ante la existencia de acuerdos.