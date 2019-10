El rugido de los tigres se hizo sentir en el Tahuichi

Hizo frío. Los argentinos de Pasión Morena desparramaron su ritmo cumbiero por el césped del Tahuichi, pero su público exigía a los Jefes de Jefes.



Fue a las 23:53 cuando Los Tigres del Norte entonaron La banda del carro rojo, esa mítica melodía que combatió el tiempo y aún sigue causando nostalgia entre la fanaticada boliviana.



"Esta noche venimos a ofrecerle las canciones que ustedes quieran. Ustedes son nuestros jefes", fueron las primeras palabras de los mexicanos que retornaron a Santa Cruz de la Sierra después de seis años. Y no se cansaron de repetir que habían llegado hasta esta urbe para complacer a sus seguidores.



"Ni parientes somos", "Me regalo contigo", "Allá en la mesa del rincón" comenzaron a calentar el campo deportivo, hasta que llegó un momento clave. La artista cruceña Romina Mazó ingresó envuelta en un outfit de brillos y empezó a entonar Golpes en el corazón, esa canción que originalmente canta la chica dorada, Paulina Rubio.



No se supo si fue el micrófono, el frío o los nervios que redujeron la intervención de Mazó, pero lo que se vio fue a una tímida artista sobre el escenario. Después, los mexicanos continuaron con grandes éxitos, como "Directo al corazón", "Señor locutor" y "Quiero volar contigo".



Eran más de la 1:00 y la legendaria banda que en su momento causó polémica por sus narcocorridos, seguían haciendo corear a su público. Esta vez optaron por un traje bicolor (rojo y negro) y zapatos rojos, que se movieron al ritmo de "La puerta negra" y "Cruz de madera".,

