Revilla deja la Alcaldía para buscar la reelección

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, presentó su carta de renuncia irrevocable a la Alcaldía para habilitarse como candidato a la reelección con su agrupación ciudadana, Soberanía y Libertad (SOL.bo).



"Pensábamos que el Concejo Municipal iba a habilitar horas y días extraordinarios hasta el próximo domingo, tomando en cuenta las circunstancias y tal como ha hecho el Tribunal Electoral", manifestó el burgomaestre según radio Erbol .



Sin embargo, al no hacerlo el Concejo, se adelantó la renuncia. "Me he visto en la obligación de presentar mi renuncia el día de hoy. Esa renuncia es irrevocable y definitiva", dijo Revilla.



La autoridad explicó que prefiere evitar problemas con el Concejo Municipal y que espera que exista una sesión que defina a su remplazo en las próximas horas, y posiblemente se Omar Rocha.



Además, informó que remitió una copia de su dimisión al Tribunal Departamental Electoral de La Paz (TDE).