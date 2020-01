Helen Aponte, con boda y bebé en 2017

Helen Aponte esta chocha de la vida. La finalista del Miss Mundo 2003 confirmó que está de tres meses de gestación, fruto de su amor con Adam Taylor (dueño del restaurante Sushi Tren), con el que al año dirá "sí, quiero" en el altar."Ya tengo cuatro niños (de sus anteriores relaciones), pero me siento como una mamá primeriza, porque luego de seis años que vuelvo a embarazarme", contó la beldad.Por otra parte, Adam está feliz porque va a poder formar una familia con Helen y sus niños de ella, con los que se lleva muy bien. "Si no nos casamos este año fue porque hubo un problema en mi familia con mi padre, pero al año nos casaremos", aseguró el australiano, que tiene un año y medio de relación con la exreina de belleza.La pareja aún no tienen nombres para el nuevo bebé en camino, porque no descartan que sean gemelos. El parto será en mayo o junio de 2017.