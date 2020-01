En paz pero no en armonía en la asunción presidencial

Segundos después de que Trump pronunciara la primera frase de su discurso comenzó a llover sobre el edificio del Capitolio mojando la cabeza del presidente entrante y de los presentes, lo que para algunos fue una bendición, para otros fue un señal de tiempos difíciles para el país más poderoso del mundo.Trump pronunció un discurso inaugural de 16 minutos más parecido a las arengas de sus campañas electorales que al nivel de oratoria de sus predecesores. Sin embargo, la efusividad de sus mensajes se tradujo en una ola de gritos de "U-S- A, U-S-A" de los cerca de 800.000 asistentes, según estimaciones de la prensa estadounidense e internacional, pero muy alejados de los 1,8 millones de personas que en 2009 reunió la posesión de Barack Obama"Fue una transición pacífica del poder, pero difícilmente armoniosa", dijo Ed Pilkington, el jefe de corresponsales del diario The Guardian en Estados Unidos. Primero por la anunciada ausencia de más de 50 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes que se negaron a asistir a la ceremonia y después por los centenares de manifestantes que antes del amanecer invadieron las calles de Washington con pancartas que decían "Luchemos contra el fascismo", "No es mi presidente" y otras que cuestionaban a Trump. Las protestas finalmente degeneraron en el lanzamiento de piedras y gases lacrimógenos que dejaron cerca de 90 detenidos y daños materiales en el centro de la capital." Había señales por toda la ciudad de las heridas abiertas de una batalla electoral viciada y divisoria", contó Pilkington.Luego de jurar a la Presidencia sobre dos biblias (una que perteneció a Lincoln y otra que le regaló su madre a mediados de la década de los 50) y finalizado su discurso, el nuevo presidente estadounidense recorrió en auto los casi tres kilómetros que separan el Congreso de la Casa Blanca y como sus predecesores hizo un tramo a pie acompañado del menor de sus hijos y de su esposa, Melania, que llamó la atención al utilizar un vestido del diseñador Ralph Lauren, que no por casualidad eligió un tono similar al que Jackie Kennedy utilizó en la asunción de John F. Kennedy.Ya en la Casa Blanca, Trump ocupó las gradas enfrente a la residencia para dar inicio al tradicional desfile inaugural, en el que participan grupos de seguridad, orquestas y agrupaciones civiles. Por la noche le esperaba, junto al vicepresidente, la gala inaugural en el centro de convenciones de Washington y dos bailes más.Así concluyó la posesión presidencial más cara de la historia de Estados Unidos (alrededor de $us 100 millones, recolectados de donaciones de diferentes orígenes; la de Obama recolectó $us 53 millones) y el inicio de una nueva era en la historia del coloso del norte.