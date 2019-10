Un homosexual será jefe civil del ejército de EEUU

Eric Fanning asumió el cargo de jefe civil del ejército de Estados Unidos, este miércoles, con lo cual se transformó en el primer homosexual asumido en desempeñar un puesto de dirección en el Pentágono.

Fanning tomó posesión del cargo de secretario del ejercito (US Army) ocho meses después de ser nombrado a ese puesto por el presidente Barack Obama.



El secretario del Ejército es el jefe civil de este cuerpo militar, codirigido por el jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley.



Egresado de la universidad de Dartmouth y especialista en asuntos de defensa y seguridad nacional, Fanning tuvo diferentes cargos en el Congreso estadounidense y en el Pentágono durante los últimos 25 años. La toma de posesión del cargo de Fanning fue postergada por el veto de un senador republicano del estado de Kansas.



Pat Roberts aseguró que vetó ese nombramiento para conseguir garantías de parte del gobierno de Obama que no iniciaría el traslado de la cárcel de Guantánamo en Cuba hacia Fort Leavenworth, ubicado en su estado y que ya cuenta con una importante cárcel militar.



Roberts levantó su veto cuando el gobierno le aseguró que no tendrá tiempo de iniciar su plan de mudanza de Guantánamo antes que Obama concluya su mandato en enero de 2017.



A fines de los años 2000, integró el consejo del Fondo Gay y lesbiano, una organización que milita por la integración de personas LGBT en "todos los niveles del gobierno".



"Creo que esas organizaciones son importantes", explicó en una entrevista en 2013 con The Washington Blade, un periódico emblemático de la comunidad homosexual. "Pero creo que no hay nada más importante que vivir abiertamente (su homosexualidad) y trabajar de manera íntegra y productiva", añadió. "Es una de las cosas más importantes que podemos hacer", evaluó.



Barack Obama derogó una ley que prohibía desde 1993 a los militares estadounidenses homosexuales admitir sus preferencias sexuales, so pena de ser despedidos.