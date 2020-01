Agricultores devolverán ayuda con producción

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, durante su intervención en el programa El pueblo es noticia, de BTV, informó que los productores que sean socorridos por el fondo de $us 80 millones que dispondrá el Gobierno, tendrán una campaña de gracia (2016-2017) para devolver la ayuda que reciban, la cual podrán pagar con su producción y sin interés.

La ayuda será canalizada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).



La autoridad explicó que las pérdidas de los productores por la sequía y otros factores climáticos ascienden a $us 247 millones. Precisó que los pequeños productores han perdido $us 27 millones; los medianos, $us 141 millones y los grandes, $us 79 millones.



Cocarico dijo que los pequeños productores y algunos medianos son los que tienen más problemas para refinanciar sus deudas. “Los grandes no tienen dificultades, porque tienen con qué garantizarse”, manifestó