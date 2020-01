Carlos Valverde presenta recurso por caso Zapata

El presentador de televisión Carlos Valverde acudió hoy al juzgado octavo de Sentencia para presentar un recurso de acción de libertad en respuesta al proceso por discriminación que introdujo en su contra Gabriela Zapata, la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales.



El jueves 7 Valverde no se presentó a la Fiscalía para responder al proceso que introdujo Zapata, ya que la denunciante desistió de continuar con el caso. Sin embargo, el Ministerio Público de La Paz lo continuó de oficio.



Carlos Valverde hizo público, el 3 de febrero, la relación que existía entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, ejecutivo de la empresa china CAMC que ejecuta obras públicas por más de $us 500 millones.