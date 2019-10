El bloqueo del transporte agobia a seis regiones

Este miércoles, el transporte pesado cumple su cuarto día consecutivo de bloqueo en las principales rutas del país con el que demanda cambios en la ley impositiva. Erlan Melgar, vicepresidente de la Cámara Boliviana del Transporte, lamentó que el Gobierno cerrara las puertas al diálogo y ratificó que la protesta no se levantará mientras no haya una disposición del Ejecutivo en negociar.



“La medida es fuerte a escala nacional, el bloqueo es indefinido y no se levantará en cuanto no haya una respuesta y una apertura del diálogo por parte del Gobierno. El tema tributario, es la principal de nuestras demandas", dijo Melgar.



El martes por la mañana, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, dijo que el Gobierno no atenderá al pedido de los transportistas pesados de reducir a uno los tres impuestos que actualmente pagan por que eso significaría pérdidas para el Estado por valor de 513 millones de bolivianos.



De acuerdo con datos del sector movilizado, los transportistas mantienen el bloqueo en cinco puntos fronterizos del país e impiden el flujo normal del comercio exterior. También bloquean puntos de salida e ingreso de seis ciudades capitales: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre y Potosí.



En Santa Cruz, los puntos de bloqueos se reportan en Warnes, Montero, Portachuelo, Yapacaní, Cotoca, Pailón, La Guardia y la salida hacia Yacuiba; en Chuquisaca, en la zona de La Palma, Tatacoa y la salida a Camiri. En Cochabamba, la carretera antigua a Santa Cruz, el tránsito está cortado en el cruce a Tarata.



Descartan tomar refinerías



Ayer, en la ciudad de Cochabamba el sector tuvo un ampliado nacional en donde los transportistas decidieron radicalizar y masificar los bloqueos en todo el país; sin embargo, han descartado tomar o bloquear la salida de camiones cisternas con combustibles desde las refinerías.



“Puedo afirmar que no hay ninguna decisión de bloquear en refinerías, es más, queremos brindar un mensaje de tranquilidad en ese sentido a la población en su conjunto”, explicó Erlan Melgar.



La postura del Gobierno



El martes, el ministro Arce recordó que en 2013 se firmó con los transportistas un acuerdo en el que aceptaron la vigencia del 70% del crédito fiscal por las facturas de combustibles (diésel y gasolina).



Además observó que la actual protesta y el pedido van en desmedro de las recaudaciones y las aspiraciones macroeconómicas que se ha fijado el Gobierno.



“La propuesta del sector del transporte haría que el Estado pierda 513 millones de bolivianos. No vamos a aceptar la propuesta del autotransporte, no aceptamos el impuesto único como un sistema privilegiado de pago de impuestos menor al que ya estaban pagando”, señaló Arce Catacora.



El transporte pesado propone eliminar el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las utilidades y el impuesto a las transacciones y en su lugar establecer un único impuesto, denominado ‘El impuesto único al transporte’ que consistiría en un pago único.