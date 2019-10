Cartas revelan la 'intensa amistad' de Juan Pablo II con una mujer polaca

Un conjunto de cartas y fotografías archivadas fuera del dominio público en la Biblioteca Nacional de Polonia revelan la intensa amistad que mantuvo el fallecido papa Juan Pablo II con la filósofa polaco-estadounidense Anna-Teresa Tymieniecka, denunció la BBC de Londres.



Estas misivas, núcleo del documental Las cartas secretas del papa Juan Pablo II que retransmitirá esta noche la cadena pública británica, demuestran que el religioso mantuvo una estrecha relación con una mujer casada durante más de 30 años, iniciada antes de convertirse en pontífice.



La BBC, que tuvo acceso a esta íntima correspondencia -aunque solo a la parte de él-, aclara que no se pretende afirmar que el antiguo primado de los católicos, que fue canonizado en 2014, rompiera su celibato.



La amistad entre Karol Wojtyla y Tymieniecka empezó cuando ella contactó con el entonces cardenal y arzobispo de Cracovia en 1973 para consultarle sobre un libro de filosofía que él había escrito.



Después de un viaje de la estudiosa, de 50 años, a Polonia para analizar ese trabajo, comenzó la correspondencia entre ambos, que se fue haciendo más íntima a medida que avanzaba su amistad y, según la BBC, llegó a mostrar un conflicto emocional.



Al principio, se encontraron varias veces, a menudo solos, para trabajar en una versión ampliada de ese volumen, "Persona y Acción".



En 1974, él escribía que estaba releyendo cuatro cartas de su amiga porque eran "tan llenas de significado y profundamente personales".

Las fotografías que divulga la BBC muestran al futuro papa en momentos de relajamiento, y en una de ellas aparecen ambos hablando durante una excursión de cámping, él en pantalón corto y camiseta y ella con una falda larga.



Según la cadena pública, Wojtyla la invitó a acompañarle en caminatas por la montaña y salidas de esquí, y hay imágenes de visitas de ella al Vaticano.



En 1976, el entonces cardenal asistió a una conferencia en Estados Unidos y Tymieniecka le invitó a quedarse en su casa familiar en el campo en Nueva Inglaterra.



Es posible que en esa visita ella le revelara "intensos sentimientos", aventura la BBC, pues la posterior correspondencia por parte de él, añade la emisora, muestra a un hombre luchando por comprender sus propios sentimientos.



"Querida Teresa, he recibido las tres cartas. Escribes sobre estar rota por dentro, pero no pude encontrar una respuesta a estas palabras", escribe Wojtyla en una carta fechada en septiembre de 1976.



También la describe como "un regalo de Dios", y, en una carta del 10 de septiembre de 1976, confirma que le regala un escapulario y añade: "La dimensión en la que acepto y te siento en todas partes y en todo tipo de situaciones, cuando estás cerca y cuando estás lejos".



Tras convertirse en papa, le escribió más misivas, en una de las cuales le dice que la correspondencia continuará. "Prometo que lo recordaré todo en esta nueva fase de mi viaje", reza el texto.



La cadena pública británica no pudo ver las cartas escritas por la filósofa, aunque se cree que éstas se incluyen en una colección vendida por ella a la Biblioteca Nacional de Polonia en 2008, seis años antes de su muerte.



La Biblioteca no ha confirmado si tiene las cartas, y también subraya que la relación entre ambos no fue inusual.



Juan Pablo II murió en 2005, tras un mandato de 27 años, y durante su vida tuvo varias amigas, entre ellas la psiquiatra Wanda Poltawska, explica la BBC.