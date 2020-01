Juez que soltó a criminal responsabiliza a un fiscal

Fernando Rivadeneira, juez que dictó detención domiciliaria para el brasileño Antonio Abdón da Silva Costa, que ayer participó del atraco de Eurochronos y fue abatido por la Policía, explicó que otorgó las medidas sustitutivas debido a que el fiscal del caso no se presentó a la audiencia.

"No quiero echar la culpa al Ministerio Público, entendemos la labor que tiene, pero no se ha hecho presente el Ministerio Público el día de la audiencia pese que a que mi autoridad ha oficiado que por favor este presente un fiscal y no ha habido respuesta", dijo el administrador de justicia.

Ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que el sujeto "estaba guardando reclusión en el recinto penitenciario de Chonchocoro, pero fue puesto en libertad por determinación de un juez". Él estaba detenido hasta el 27 de junio en el penal de máxima seguridad por lesiones graves y leves contra un uniformado.

El juez reveló además que el abogado del brasileño es ahora es juez Anticorrupción y ocultó información sobre los antecedentes de da Silva cuando encaró el proceso. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que el hombre era buscado por la Policía de su país por asesinar a un uniformado.

"El señor da Silva se ha beneficiado de una cesación a la detención preventiva tomando en cuenta la normativa, del artículo 239 en su numeral 3 establece que ninguna persona puede estar detenida más de 24 meses sin que se pudiera dictado sentencia y esta persona habría estado con 30 meses de privación de libertad", agregó Rivadeneira.

Ayer un atraco a la importadora Eurochronos en Santa Cruz, que dejó cinco víctimas fatales, entre ellas tres integrantes de la banda criminal, la gerenta administrativa del negocio y un uniformado de la Fuerza Anticrimen.