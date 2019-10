Campaña por el No se revitaliza en un congreso

El segundo congreso nacional del Movimiento Demócrata Social, realizado ayer, sirvió para impulsar la campaña por el No a la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) que, de concretarse, permitirá una nueva reelección presidencial.



En el congreso se modificaron los estatutos del partido opositor para elegir a Rubén Costas como el nuevo presidente de Demócratas, ratificando que no se usará su imagen en la campaña por el No, ya que debe ser el pueblo el que lidere el rechazo en el referendo del 21 de febrero.



José María Leyes, vocero nacional de Demócratas, manifestó que no es sano cambiar la Constitución para beneficiar a dos políticos que buscan perpetuarse en el poder, motivo por el cual toda su estructura política estará al servicio de los ciudadanos que votarán por el No.



El diputado Tomás Monasterio dijo que el congreso fue el escenario propicio para instruir que la maquinaria de Demócratas “colabore a los colectivos ciudadanos que se están articulando para rechazar una nueva reelección de Evo Morales”.



Kathia Quiroga, secretaria ejecutiva del departamento de Santa Cruz, indicó que Demócratas trabaja en todo el país explicando puerta a puerta por qué se debe votar por el No. “No es una campaña ni de Evo ni de Rubén como quiere hacer ver el MAS, se trata de respetar la CPE, la alternancia de poder y no postergar a las nuevas generaciones”.



El MAS?sale a las calles

Militantes del Movimiento Al Socialismo intensifican su campaña por el Sí. Ayer repartieron juguetes, poleras y afiches en la rotonda de la Madre India y en la Plaza del Estudiante buscando el apoyo de la población