Macri pide diálogo por las Malvinas al Reino Unido

El presidente Mauricio Macri debutó este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. En sus primeras palabras, el primer mandatario reiteró que su objetivo principal es lograr "pobreza cero" en el país.



El Presidente tiene previsto referirse a la soberanía de las islas Malvinas, el plan para recibir a refugiados sirios, el cambio climático y la adhesión argentina a la agenda sostenible del organismo. Además, respaldará la candidatura de la canciller Susana Malcorra para la secretaría general de la ONU.



La referencia de Macri a Malvinas será clave, días después de la polémica que despertó la declaración conjunta entre la Argentina y Gran Bretaña la semana pasada, que incluye la reanudación de los vuelos del continente a las islas y la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto.



En ese marco, el Presidente descartó una reunión bilateral con la primera ministra británica, Theresa May , quien también participará hoy de la Asamblea General. "Bilateral no hay por ahora. Tal vez un encuentro casual, pero no tanto como una bilateral", dijo ayer Macri en un diálogo con periodistas.



Macri ratificaría en plena ONU el acuerdo con el Reino Unido, pese a las críticas de sectores de la oposición y del propio oficialismo, que interpretaron que dejaba de lado el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.



El Presidente también impulsará el plan oficial para que la Argentina reciba a 3000 refugiados sirios. De hecho, Macri fue invitado especialmente por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para esta tarde a una cumbre de líderes sobre la situación de los refugiados.



Según información oficial, la agenda de Macri se completa con un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, una cumbre para tratar la crisis de los refugiados y una recepción vespertina donde el anfitrión será Obama.