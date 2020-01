Barrios de Warnes exigen construcción de defensivos

En época de lluvia hay zonas donde el agua alcanza hasta 1,5 metros en algunos barrios, dice Carmelo Arancibia, dirigente vecinal de la urbanización Gran Paitití. Ayer, junto con otros vecinos de Terracor bloquearon la carretera al norte, en el kilómetro 18, desde las 7:00 hasta las 12:00, demandando la construcción de defensivos en el río Piraí.“Se viene la época de lluvia y tememos que el agua inunde nuestros barrios”, agregó Arancibia, quien indicó que las zonas más afectadas de la urbanización se encuentran a unos 400 metros de la margen del Piraí.La medida de presión entró en cuarto intermedio ayer al mediodía, cuando el secretario de Obras Públicas del municipio warneño, Elvio Castedo, llegó al punto de bloqueo con el compromiso de que el alcalde Mario Cronenbold se reunirá con los dirigentes vecinales hoy, a las 10:30, en el Comité Cívico. Indicó que se cursó invitación a la Gobernación y al Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi).El director de Searpi, Luis Aguilera, indicó que actualmente se tiene un financiamiento de Fonplata para la construcción de defensivos y que es factible, mediante una adenda, obtener $us 5 millones. “Hemos solicitado al Gobierno que suscriba una adenda para financiar defensivos desde El Torno hasta San Pedro, lo cual requiere $us 10 millones”, dijo Aguilera, quien indicó que está garantizada la contraparte de la Gobernación, de $us 3,5 millones, y que 10 municipios deben aportar $us 1,5 millones