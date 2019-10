9 claves del cara a cara de 'Batman vs Superman'

Es una de las grandes superproducciones de 2016 y uno de los estrenos más esperados. Ben Affleck debuta como Batman en el primer cara a cara cinematográfico con el otro mítico superhéroe de DC, Supermán (Henry Cavill).



Estas son las claves de "Dawn of Justice", que se estrena esta semana en todo el mundo:



1.- Warner se une al modelo "Universo Interconectado".- Disney descubrió la gallina de los huevos de oro con la fórmula del universo interconectado de Marvel ("The Avengers"). Warner le va a la zaga, pero "Dawn of Justice" es solo el comienzo.



Ya están en marcha dos entregas de "The Justice League", que también dirigirá Zach Snyder y reunirá a todos los héroes de DC.

Wonder Woman, Aquaman y The Flash tendrán además sus propias películas. Por otro lado, los villanos se agruparán en "Suicide Squad", que se estrena el próximo verano, dirigida por David Ayer.



2.- Superman baja de los altares.- El Supermán de Snyder, que debutó en 2013 con "Man of Steel" y un entonces desconocido Henry Cavill como protagonista, ya no es aquel héroe intachable e intocable de las películas antiguas. Ahora, la sociedad lo cuestiona, y entre ellos, Bruce Wayne/Batman.



3.- Ben Affleck, un Batman discutido.- Cuando se filtró la noticia de que Ben Affleck tomaría el relevo a Christian Bale como Batman hubo una oleada de rechazo en las redes sociales. El ganador de dos Óscar -como guionista de "Good Will Hunting" y como productor de "Argo"- no lo tendrá fácil tras el éxito de la trilogía de Christopher Nolan, pero ya ha firmado para una entrega en solitario, y también estará en "The Justice League".



4.- El origen del conflicto.- El conflicto entre Batman y Superman en "Daw of Justice" deriva de la batalla final con el General Zod al final de "Man of Steel", cuando uno de los edificios de Wayne Enterprises es destruido, y mueren docenas de empleados de la compañía.



5.- Inspirado en el cómic.- Aunque muchos puedan pensar que el enfrentamiento entre Batman y Superman es un invento de los estudios para hacer caja, el vigilante de Gotham y el héroe de Metropolis han aparecido juntos con frecuencia en los cómics. La primera vez, en 1952, en el número 76 de Superman. Aunque al principio colaboraban, sus métodos opuestos de encarar el crimen les hicieron chocar.



6.- Con Wonder Woman, la trinidad completa.- Es uno de los personajes más esperados de "Dawn of Justice", ya que nunca hasta ahora Wonder Woman había saltado al cine. La elegida para el papel -no sin cierta polémica- ha sido la modelo israelí Gal Gadot. Antes de decidirse, el estudio barajó nombres como Olga Kurylenko o Jamie Alexander.



7.- Doomsday, un enemigo común.- Batman y Supermán, con la ayuda de Wonder Woman, tendrán que plantearse dejar a un lado sus diferencias cuando aparece Doomsday. Aunque en los cómics Doomsday era una criatura creada en Krypton que se dirigía a la Tierra a luchar contra Supermán, en el filme de Snyder este monstruo es el resultado de los experimentos de Lex Luthor con el cuerpo de Zod.



8.- Estreno mundial. Récord de preventa.- Tras el preestreno en Nueva York, la película aterrizará esta semana en cines de todo el mundo. Con un presupuesto de producción estimado de 250 millones de dólares, "Dawn of Justice" ha acumulado ya unos 25 millones de dólares en preventa, unas cifras que superan a éxitos recientes como "Deadpool", "Fast & Furious 7" y "The Avengers".



9.- El contraataque de Disney.- Disney contraatacará en mayo enfrentando a Iron Man (Robert Downey Jr) con el Capitán América (Chris Evans) en "Civil War" en una lucha de seguridad frente a libertad que, temporalmente, se situará en el punto en que se quedó "Avengers: Age of Ultron". En ella se espera ver por primera vez a Tom Holland con el traje de Spiderman.

?