Álvaro García Linera: "Necesitamos más tiempo de Gobierno"

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este domingo que el oficialismo necesita más tiempo de Gobierno en Bolivia porque después de 10 años de gestión continua aún falta mucho por hacer en beneficio de los más necesitados.



Estas declaraciones surgen mientras organizaciones sociales afines al Gobierno recolectan firmas desde hace varias semanas, para volver a impulsar un nuevo referendo con el fin de que el presidente Evo Morales se postule nuevamente en las elecciones presidenciales de 2019.



"Necesitamos más tiempo de Gobierno, si nuestro presidente Evo continúa, todos esos proyectos (que aún no se ejecutaron) vamos a seguir haciendo en todos nuestros cerros y nuestras pampas se volverán verdes porque vamos a llevar riego, agua a todas las comunidades, pero nos falta tiempo", aseveró García, en la entrega de un sistema de riego en una comunidad potosina.



Agregó que antes, cuando gobernaban los "neoliberales" en Bolivia, nadie se recordaba del campo y la población de esas zonas alejadas de los centros urbanos vivía como huérfana.



"Esos neoliberales gobernaron 20 años, 40 años, sus abuelos 100 años y nadie se acordaba del campo y de las provincias. Ahora con nuestro presidente Evo, por todos lados estamos haciendo obra, aquí y allá, lo que esos ladrones gobernantes neoliberales no hicieron en 100 años, nuestro Presidente lo está haciendo en 10 años (pero) falta mucho, hay más necesidades", sostuvo.



El vicepresidente remarcó que no se puede hacer en 10 años, lo que los "neoliberales" no pudieron ejecutar en 100 años.



Sin embargo, "como la derecha no quiere que traigamos agua a las comunidades, no quiere que usemos plata para los más pobres, entonces lo ataca a Evo, lo insulta, le miente, le engaña, lo quiere sacar a Evo (del poder)", manifestó.



Asimismo se preguntó si algún otro gobernante podrá realizar obras como Morales en el campo.



"Si no está Evo quién hará proyectos para el campo, si no está Evo quién se va preocupar de la gente del campo, quién se va preocupar de los pobres, de los humildes. (Por tanto) sacar a Evo es sacar a los pobres, sacar a Evo es sacar a los humildes, sacar a Evo es sacar a la gente necesitada", aseveró.



Indicó que una "rosca familiar" de "patrones" quiere retornar al Gobierno para olvidarse de la gente pobre.



"Hay que comer a esa rosca, hay que ganar, hay que mascar a esa rosca de maleantes y ladrones de la vieja época, que quiere venir a robar la plata de los pobres. (Es verdad) que falta muchas cosas por hacer, pero apenas tenemos 10 añitos, somos ‘wawa’", apuntó.