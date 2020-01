3 consejos para hablar de sexo con sus hijos

El sexo es un tema delicado para tratar con los hijos; sin embargo, es importante hacerlo para evitar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y otras complicaciones.



León Roberto Gidin, sexólogo, indicó en una entrevista realizada para infobae “ "Los chicos saben más que los padres en los temas de sexo, gracias a internet y a la televisión”.



El especialista señaló que es importante que los padres puedan generar un lazo de confianza desde temprana edad, y así ellos podrán despejar sus dudas con sus progenitores y no en otros lugares que puedan crear una visión distorsionada del sexo.



Consejos para hablar de sexo con los menores:



-tHablar de sexo según la edad que tengan: mientras van creciendo tienden a realizar una serie de preguntas, que los padres deben contestar con la verdad, para satisfacer la curiosidad del menor.



-tLlamar cada parte del cuerpo por su nombre: es decir que los niños deben saber los nombres de sus genitales por lo que en realidad se llaman y no por apodos que algunos padres suelen usar.



-tHabla de sexo en más de una oportunidad: Es importante darle al menor dosis pequeñas de información, para que sepa que es un tema normal y no tendrá vergüenza cuando quiera hablar del tema con sus padres.