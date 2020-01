Condicionan Pacto Fiscal y exigen crear recursos

El vicepresidente, Álvaro García Linera, negó que el Gobierno vaya a atender la "querella rentista" que algunas gobernaciones y municipios realizan por más presupuestos para obras. Reiteró el calificativo de flojas y carentes de creatividad a las administraciones regionales y locales.



"Lo que ustedes tienen ahora es una querella rentista y ojalá fuera una querella productivista. Es como si los gobernadores se convirtieran en un sindicato, no pueden reclamar, tienen que penar y generar sus propios recursos", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Hoy debió iniciar en La Paz un bloqueo de caminos por parte de grupos que respaldan a Félix Patzi en el reclamo de más presupuesto para La Paz, sin embargo, solo un grupo de 60 personas intentó cortar la vía a Oruro en el sector de la Apacheta, aunque sin éxito.



García Linera sostuvo además que "las consecuencias de esa improvisación, de esa flojera para invertir estamos viendo ahora. El Gobierno da la plata que corresponde, no tienen que esperar qué más les da el Gobierno central, ellos deberían haber pensado qué más hacer para generar sus propios recursos".



Ante los pedidos de acelerar el debate del pacto fiscal, sostuvo que "no sabemos cuánto durará" y condicionó su realización a un pacto productivo y dijo que no se busca una distribución de recursos sino el análisis de estrategias para generar más dinero.



"Así cómo quieren ir a hablar del pacto fiscal. No sabemos cuánto va a durar, el pacto no es cuanto le quito a uno. Porque no dicen hagamos un pacto fiscal analizar aparte de lo que nos da el Gobierno, qué hacer para generar más recursos. No puede haber pacto fiscal sin pacto productivo", adelantó.



Concluyó reiterando que "las gobernaciones no son un sindicato para querellarse sino deben mostrar su competencia para generar recursos. Ser electo no es solo para que los aplaudan o salir en la foto", en referencia al reclamo del gobernador paceño.