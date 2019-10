El fisco exige a la aerolínea TAM pago de Bs 100 millones

El Servicio de Impuestos Nacionales informó de que la aerolínea Transportes Aéreos Militares (TAM) debe al fisco alrededor Bs 100 millones por las gestiones 2008 y 2009 y que, de no pagar la deuda, podría aplicarle cobros coactivos.

“El SIN analiza si va a realizar medidas de cobranzas coactivas, es decir, podría llegar a retener fondos de la empresa pública, y otros mecanismos”, puntualizó el presidente del SIN, Erick Ariñez.



No descarta el inicio de otra investigación de posteriores gestiones que no han sido auditadas. El TAM aún no respondió a la consulta de EL DEBER, sobre el tema /MAM