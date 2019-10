India no cerrará páginas para adultos en internet

El Gobierno de la India ha dado marcha atrás en su decisión de cerrar las páginas porno en la web tras la polémica surgida por una orden enviada el viernes a los operadores de internet para pedirles que no permitieran el acceso a 857 sitios con contenido para adultos, informaron hoy fuentes del sector.



Una fuente de la industria india de internet, que pidió el anonimato, indicó a Efe que las autoridades han especificado que la prohibición de navegación es para aquellas páginas que muestran a niños y que esos portales deben ser identificados por una autoridad que se lo comunique a los proveedores.



"Es un tema que ya no concierne a la industria", indicó la fuente.



De acuerdo con medios locales, el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Ravi Shankar Prasad, se reunió ayer con operadores de Internet para revisar la orden dada el viernes y que había generado una gran polémica porque incluso contravenía una reciente decisión del Tribunal Supremo de la India.



En esa reunión el Gobierno pidió a los proveedores de internet que hicieran la revisión de las páginas para determinar si tenían contenido sexual con niños, lo que fue rechazado por las empresas, indicaron fuentes de la reunión al diario Times of India.



Sin embargo, se acordó levantar el bloqueo de las 857 páginas hasta determinar si publican contenidos con menores.



Tras la decisión del viernes, el Gobierno de Narendra Modi había recibido duras críticas, e incluso el exviceministro de Tecnología de la Información Milind Deora habló de "talibanización de la India".



El Supremo había rechazado el 8 de julio una petición similar de un abogado a título particular en la que aseguraba que una decisión de ese tenor podría contradecir el artículo constitucional referido a la libertad personal.



De acuerdo con el sitio Pornhub, uno de los más importantes del sector, la India fue en 2014 el cuarto país del mundo en tráfico de contenidos para adultos.

