Luis Gamarra se levanta fortalecido tras La Banda

Que un golpe duro, no solo para Luis Gamarra sino también para sus seguidores nacionales e internacionales, la eliminación del único boliviano en el reality de Ricky Martin, La Banda. Aquel que fue denominado el ‘chico noble’ del programa y que se robó el corazón de los televidentes en su primera y única aparición quedó fuera, pero luego de una semana de incertidumbre, se levanta con el optimismo que lo caracteriza y fortalecido por la experiencia de haber recibido el visto bueno de Laura Pausini, Alejandro Sanz y el mismísimo Ricky Martin. ¿Qué se viene para Luis? Su historia apenas comienza...



A sus más de 6.000 seguidores

“Me da mucha alegría saber que muchas personas piensen que debo seguir en La Banda, me demuestra que no estuve haciendo las cosas mal. Ahora debo seguir adelante para que aquellos que me apoyaron se sientan orgullosos de mí”, expresa Luis al consultarle sobre la página de Facebook Regresen a Luis Gamarra-La Banda, que cuenta con más de 6.000 seguidores, que a través de esta red social y de Twitter expresan a diario a la producción del programa su deseo.

También contó que desde que la producción estadounidense le informó de su eliminación no se volvió a comunicar con él. Está consciente de que la decisión es irreversible y ya se despidió de esa oportunidad.

“Me preguntan qué gané, y es mucho, sobre todo la experiencia de conocer a múltiples personas que persiguen el mismo objetivo que yo y las garras necesarias para seguir triunfando y llegar hasta donde deseo hacerlo”, cuenta, pero, ¿y qué perdió?

“Perdí la oportunidad, que es lo que hace la diferencia y para las que uno siempre debe estar listo. Se me escapó de las manos y no pude concretar esta etapa tan importante en mi vida”, concluye.



Ricky, de carne y hueso

Pese a que solo conversó con el trío de artistas que conformaban el jurado cuando las cámaras estaban encendidas, relata que son personas sencillas con un evidente deseo de ayudar a los artistas emergentes. En ellos se inpiró para retomar su carrera profesional en Berklee College of Music, y sobre todo, para empezar la creación de un nuevo tema.

“Me demostraron que son personas igual que yo, que simplemente lucharon por sus sueños y lo lograron. Eso es lo que debo seguir haciendo, perseguir mi objetivo hasta conseguirlo”.

Por ello comenzó la grabación de un nuevo tema, junto con un compositor guatemalteco, que hablará sobre historias de inmigrantes en Estados Unidos, y tendrá sonidos de percusión africana y latina.

No se anticipa al resultado, pero es el inicio del segundo disco en la carrera de Luis Gamarra