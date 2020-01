Camiri desbloqueará solo si liberan a los detenidos

Representantes de instituciones de Camiri que exigen la renuncia del alcalde, Franz Valdez, decidieron masificar los dos puntos de bloqueo en la carretera que vincula a Bolivia con Argentina y aseguran que no dialogarán ni levantarán la medida hasta que liberen a las 26 personas que fueron detenidas y trasladadas a la capital, durante la intervención policial del miércoles.

La madrugada de ayer, efectivos policiales desbloquearon la vía usando gases lacrimógenos y detuvieron a 26 personas que fueron trasladadas a la capital. De igual forma, varias personas resultaron heridas, ya que los movilizados respondieron con piedras a los uniformados. Una hora después del enfrentamiento, los manifestantes retomaron el bloqueo, por lo que hasta el final de la tarde cientos de camiones y vehículos se encontraban varados en ambos lados de la carretera.

A esa hora, en el punto de bloqueo los pobladores, a la cabeza de la dirigente cívica Mariselva Peña, también debatían acerca de un posible acercamiento con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, con sus representantes en la capital, a la cabeza de Armando Echalar.

“Hemos debatido y la postura es clara: no se levanta el bloqueo hasta que liberen a los 26 detenidos. Por el contrario, se masifica", dijo Peña, cuando acabaron de debatir.

Agregó que el ministro había propuesto liberar de a poco a los detenidos, con la condición de que se levante la protesta. “Queremos ver libres a los 26. Mientras eso no suceda, seguiremos bloqueando", apuntó.

Por su parte, Iver Salazar, dirigente de los comerciantes, fue contundente al decir que no hay vuelta atrás en sus medidas hasta conseguir la renuncia del alcalde, a quien le exigen obras. También anunció que los mercados serán cerrados hoy en apoyo a la demanda de renuncia.

Derechos Humanos

La representante de Derechos Humanos en Camiri, Gloria Lara, dijo que se hacían gestiones para que liberen a los detenidos. “Nos estamos trasladando allá para que se dé un diálogo y que sean liberados estos universitarios y mujeres que fueron llevados a Santa Cruz. La mayoría son estudiantes y sus madres están preocupadas", expresó Lara.



Después de hacer un recorrido por los centros de salud, dijo que en el hospital municipal de Camiri se dio asistencia a Mario Vargas Ruiz (25), policontuso, que ya fue dado de alta porque no tenía heridas de gravedad.



La representante de Derechos Humanos agregó que seguirá abogando porque las partes en conflicto accedan al diálogo y para que el alcalde responda a la demanda de obras de los manifestantes. “Insistiremos para que el alcalde pueda dar la cara porque eso es lo que quiere la gente, que él responda, que diga por qué todavía no hay las obras y por qué no atiende sus demandas", sostuvo Lara.

Mientras tanto, en la Policía se habló de cinco heridos, uno de ellos de gravedad.

Diputado del MAS

Para el diputado oficialista Benigno Vargas, la solución pasa por “darse un baño de humildad para dialogar e informar de lo que se está haciendo”. Vargas estuvo en el lugar el viernes y sábado, y no pudo dialogar con el alcalde, quien más bien lo habría acusado de entorpecer la situación con su presencia inconsulta en la localidad.

Vargas presentará un informe del tema, sugiriendo la presencia de altas autoridades en Camiri y una auditoría general.