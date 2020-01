Mirá la conmovedora carta de un padre para Ariana Grande

Patrick Millsaps, un padre de tres adolescentes fanáticas de Ariana Grande redactó un mensaje a la cantante que se viralizó en Twitter (suma más de 28 mil retuits y superó las 50 mil adhesiones) por su emotivo contenido, al instar a la cantante estadounidense a buscar su bienestar en este difícil momento y recordarle que no tiene por qué disculparse.

"No eres responsable por las acciones de un cobarde enloquecido que cometió un acto malvado cerca de ti", fue parte de lo que escribió Patrick.

En declaraciones a la cadena NBC, Millsaps explicó que escribió la carta pensando "como si Grande fuese su hija", y que estaba "asombrado y conmovido" por la inmensa popularidad de su mensaje.

Mirá la carta abierta a Ariana Grande

Querida Señorita Grande

"Soy el padre de tres hijas, de 13, 12 y 12 años. Así, has sido parte de nuestra familia por años. En ocasiones, tus canciones han permanecido en la radio luego de dejar a las niñas en la escuela. No negaré ni confirmaré que personalmente he visto cada episodio de Sam & Kat".

Dado que eres una parte de nuestra familia y luego de leer un tuit que publicaste la otra noche, temo que necesito dejarte algo claro, chica. Así que escucha y recibe algo de amor pueblerino de un padre de hijas.

1. No tienes ninguna maldita razón para pedir disculpas. Si algún estúpido se emborrachó y mató a alguien con su coche cerca de tu hotel en Mánchester, ¿te sentirías responsable? Si la noche antes de tu concierto, un tornado hubiese golpeado Mánchester y trágicamente varias personas que iban a tu concierto moría, ¿sentirías necesidad de disculparte? Como ves, no eres responsable por las acciones de un cobarde enloquecido que cometió un acto malvado cerca de ti de lo que serías si sucediera una devastadora catástrofe natural, o actos de estúpidos cerca de tu hotel. Tu texto fue un pensamiento tonto en ese sentido.

2. En tu línea de trabajo tienes tantos expertos que están haciendo una "estrategia" sobre lo que deberías hacer después (yo solía ser uno de esos 'expertos' cuando manejaba talento. Dile a todos ellos que se vayan, que se tomen un mes libre, y diles que si te llaman en los próximos 30 días, serán despedidos. Estos 'expertos' no tienen una maldita pista de lo que estás pasando en este momento. Pasa tiempo con Dios, tu familia, tus amigos, quienes te darán tu espacio y apoyo cuando lo necesitas. Diablos, anda y lame todos los donuts que quieras. Chica, ¡te lo mereces!

3. Cuando y solo cuando estés lista, en nombre de todos los padre que aman… digo, cuyas hijas aman tu música, canta otra vez. La música es el lenguaje internacional de la paz. Cada vez que abres tu boca y compartes la increíble voz divina con el mundo, haces de esta basura de mundo un poco menos apestoso.

Así que allí tienes, querida, un consejo no solicitado de un tipo gordo de Georgia que ama a sus hijas y aprecia que haya gente como tú en este mundo. Cuídate a ti primero. Tus fanáticos no se irán a ningún lado.

Sinceramente,

El padre de Morgan, Alison y Kendall