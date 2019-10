Llegas se acerca a los 20 años y a un giro musical

Llegas cumplirá 20 años de carrera el 22 de junio y el ‘Grillo’ Villegas, el líder de una de las bandas más importantes del rock boliviano, piensa en “dar un giro” y “hacer otro tipo de música”.



Pero antes actuará hoy en el boliche Black Mount, desde las 22:30, para presentar a los cruceños su más reciente producción discográfica, Conciliábulos (Bs 50).



Y en esta ocasión tiene una misión adicional: concretar una fecha en un teatro. “Quiero regresar lo antes posible”, afirmó el músico a Sociales&Escenas.



Y su idea es presentarse la mayor cantidad de veces posibles y en distintos escenarios de nuestra capital. “Sería interesante tomar los espacios públicos, que deben ser lugares de encuentro para el diálogo de seres diferentes. La cultura debe estar en la calle para intercambiar símbolos, músicas, letras, danzas”, sostuvo. Y aclaró que esto no quiere decir que ya no tocará en los bares.



Epílogo

Después de 12 discos y con casi 20 años de carrera, el compositor de Subterránea afirmó que “no hay manera de seguir” con el formato clásico de una banda de pop-rock y que quiere escapar de la fórmula de hacer canciones que ha utilizado hasta el momento. “He llegado a dominar la creación de la canción popular y sé que puedo escribir buenas piezas, pero grabaré un disco de estudio más y daré un giro a mi carrera. Tengo que hacerlo. Y esto significa hacer otro tipo de música, aún no sé si algo instrumental, acercarme al jazz o a la música tradicional boliviana”.

Mientras hace esa búsqueda creativa, Rodrigo analiza cómo festejará los 20 años de Llegas.



Y es que había planificado un concierto especial acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero no llegó a ponerse de acuerdo con la fundación que maneja al conjunto por la división de la boletería. La entidad tiene varias cabezas y una de ellas es una fundación privada. Fue con esta instancia que el músico no se entendió. “No estoy dispuesto a que me dejen sin nada. Agradezco a la orquesta y a la fundación, pero creo que no será este año”, dijo.



Entre las posibilidades que baraja para el festejo está una presentación en el Teatro al Aire Libre de La Paz con músicos extranjeros y nacionales que formaron parte de la historia de Llegas.



Ranura

¿Qué te dejó el debate que se generó por tu comentario sobre la actuación del grupo Pasión Andina en el Festival de Viña del Mar? “Me quedo con que en este país hace falta educación, porque la ortografía en los comentarios que me agredían era pésima. Además, recibí apoyo desde todas las regiones del país. He contado cuatro editoriales de periódicos nacionales y 18 columnas periodísticas dándome su sustento”.

“Siento mucho respeto y cariño con Oruro. Pero me parece un sector, que imagino es minoritario, manejado por gente conservadora y muy susceptible, considera que no se puede hablar de ciertas cosas y tiene que entender que sí se puede. Y tienen que respetar”.

Así de categórico es el Grillo, como lo es su música