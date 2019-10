Los juegos del hambre, al frente por cuarta semana

La última entrega de "Los juegos del hambre" se colocó por cuarta semana al frente de la taquilla de los cines en Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones reveladas este domingo, que señalan que "En el corazón del mar", inspirada en Moby Dick, ocupa el segundo lugar.



"Los juegos del hambre: Sinsajo Parte 2", cuarta y última película de esta saga que ha transformado a Jennifer Lawrence en una mega-estrella, consiguió sumar 11,3 millones de dólares durante la semana, según las estimaciones de Exhibitor Relations.



La debutante "En el corazón del mar", una película de gran presupuesto que recrea la célebre novela del siglo XIX de Herman Melville sobre la cacería de una mítica ballena, consiguió sólo 11 millones de dólares en su primera semana de exhibición.



El gran dinosaurio se ubica en el tercer lugar



El tercer lugar fue para el filme de animación "El gran dinosaurio" (The Good Dinosaur,) de los estudios Disney que sumó 10,5 millones de dólares.



Por su parte "Creed: Corazón de campeón", una versión remozada para las nuevas generaciones de la historia del boxeador de ficción Rocky Balboa, se ubicó en cuarto lugar.



La película conocida también como "Creed" logró sumar 10,1 millones de dólares desplazando al quinto lugar a la película de terror "Krampus", que en su segunda semana consiguió 8 millones de dólares.



La lista de las diez películas más taquilleras de la semana la completan: 6. "Spectre" (4 millones) 7. "The Night Before" (3,9 millones) 8. "The Peanuts Movie" (2,7 millones) 9. "Spotlight" (2,5 millones) 10. "Brooklyn" (2 millones).

