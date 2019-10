Dorado iniciará demanda si no puede ocupar curul

Pedro Damián Dorado, asambleísta electo de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) liderada por Justo Seoane y acreditado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), afirmó que iniciará un proceso legal contra los legisladores de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) si no es posesionado en su curul.



Dorado aseguró esta mañana, en conferencia de prensa, que fue elegido legalmente y que si los asambleístas no le toman juramento iniciará una demanda legal por incumplimiento de deberes.



El presidente interino de la ALD, Alcides Vargas, manifestó que la documentación presentada por el TED para la posesión de Dorado será revisada en la comisión de constitución y luego la directiva la pondrá en agenda para su tratamiento.



"Nosotros nos apegamos a la norma. Si tiene su documentación en orden se procederá a su tratamiento en la próxima sesión", manifestó a EL DEBER.



Sobre el anuncio de demandas, Vargas dijo que están acostumbrados a ese tipo de amenazas del MAS. "No hemos dicho que no vamos a tratar el tema, si él tiene los documentos en orden se procederá (con la posesión)", indicó.



Vigilia en el TED

?

Mientras tanto, el actual legislador chiquitano Emigio Poiché mantiene una vigilia en las puertas del TED para exigir a esa entidad que revoque la credencial que entregaron a Dorado.



"Estamos con las 12 centrales del pueblo chiquitano manifestando nuestro rechazo. Pedimos que se retire la credencial que se entregó a Dorado", manifestó.



Poiché dijo que no permitirá que un político ocupe su curul porque Dorado es un excandidato a alcalde de San Miguel.



"Dorado es candidato del MAS y son maniobras políticas las que están haciendo", dijo.