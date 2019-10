Marchistas y Policía otra vez se enfrentan

El grupo de personas con discapacidad que se encuentra desde hace más de 15 días en la sede de Gobierno tuvo un nuevo enfrentamiento con los agentes de seguridad en la plaza Murillo la mañana de este jueves. Los manifestantes intentaron romper la barrera policial que fue colocada desde el momento que llegaron a La Paz.



Según señala un reporte de Erbol, los incidentes se produjeron en el acceso a kilometro cero en la calle Junín. Los discapacitados golpearon las vallas metálicas con objetos como palos e incluso sus muletas.



El sector movilizado también intentó romper el cerco a la altura de la calle Colón e Indaburo. En este sector, el contingente policial tuvo que armar una barrera con escudos antimotines y de esta manera bloquear la protesta. En el lugar se produjeron empujones.



La marcha de los discapacitados llegó hace más de dos semanas a la ciudad de La Paz, exigiendo al Gobierno el pago de un bono de 500 bolivianos que beneficie al sector. Las autoridades descartaron la petición y ofrecen otras alternativas, rechazadas por los movilizados.



Vea imágenes sobre los incidentes en La Paz, en la galería ubicada en la parte superior de la nota.



Cayo retorna a su región



David Cayo, el máximo dirigente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad y quien lidera las manifestaciones de ese sector informó que por razones de salud retornará a Cochabamba para realizarse estudios médicos.



"Quiero desmentir que me hayan secuestrado. Desde hace varios días mi salud se ha visto empeorada, esta mañana una ambulancia me ha recogido de la vigilia porque ya me sentía muy mal, ahora los médicos me han trasferido a Cochabamba donde se encuentra mi médico especialista, se han visto comprometidos mis pulmones", dijo a ANF.