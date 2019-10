Municipio interviene en agresión a adulto mayor

El presidente de Terracor, Carlos Terrazas, dio su versión luego de que se conociera, de forma viral, un video que lo involucra en un hecho de violencia junto a una persona de la tercera edad. "Le pedí que se vaya, el tipo reacciona y me quiere golpear (...) yo me defiendo", se justificó.



Estas imágenes que recibieron el repudio en las redes sociales, ha motivado que representantes de la Secretaria del Adulto Mayor del municipio, invitaran al anciano a presentarse a sus oficinas para ir juntos a la Fiscalía y denunciar una agresión.



"No era justo que este señor tenga que llevar patadas de una persona joven. No podemos tolerar tanta violencia en esta ciudad. Estamos esperando que aparezca la víctima para dirigirnos a la Fiscalía y sentar la denuncia y continuar como corresponde", indicó en un comunicado emitido de manera pública este lunes.



Los adultos mayores están protegidos por la ley 348 la cual indica que estas no pueden sufrir ninguna violencia física ni sicológica y que aquellos infractores se exponen a una pena de 3 a 4 años de cárcel.



Por su parte, Terrazas en conferencia de prensa dijo que no lastimó al señor y que se defendió porque "él lo ataco" y que más bien "lo quiero agarrar y él me golpea, yo me defiendo y lo empujo eso es todo lo que se ve en el video, esa es mi explicación".,