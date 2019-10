Evo descarta eternizarse en la presidencia del país

"Acá no se trata de eternizarse en la presidencia", señaló Evo Morales ante el debate que realizan la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), sobre las modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitarlo a una repostulación.



El primer mandatario contó que "cuando compañeros en tantos actos dicen Evo por siempre, pero yo digo no soy papa. Eso se les debe preguntar a los sectores sociales y aparece esta situación como una sano sentimiento de los movimientos sociales".



El jueves se presentará en una concentración masiva la propuesta para el cambio de la Carta Magna. Luego, se la remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la apruebe, pasará al Tribunal Constitucional que revisará la pregunta y finalmente se llamará a un referéndum.



"La derecha debe preguntarse si la solución es ese pasanaku que hicieron con el poder, eso deben preguntarse. Consultar al pueblo es lo más democrático (...) Someterse al pueblo es lo más democrático. ¿Por qué tenerle miedo al pueblo?", cuestionó Morales.



Explicó que "no es el Evo que está definiendo hasta cuando, pero también soy sinceros, piensan en la reelección por una cuestión de estabilidad política y estabilidad económica. El pueblo valora estos temas, los avances que hemos tenido en corto tiempo. Hemos salvado a Bolivia de sus crisis económica".



Los plazos para la consulta hacen anticipar que recién se realizará en 2016, tomando en cuenta que la Asamblea debe elaborar la Ley de convocatoria a referendo y remitir la misma al TSE, instancia que tiene 90 días para la realización de la consulta ciudadana.



El texto que alista la Conalcam habla de cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que fija el periodo de cinco años de Gobierno para el presidente y vicepresidente, con opción a una sola reelección de manera continua.