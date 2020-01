Cumbre mundial contra Trump

Cuando todo está preparado y financiado para realizar la Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros y en pos de la ciudadanía universal, los bolivianos nos sorprendemos al encontrar que nuestro líder máximo arremete también contra el presidente de EEUU, Donald Trump, lo cual da mayor emoción a dicho evento, que se realizará en Tiquipaya (Cochabamba) el 20 y 21 de junio, pues personifica la pelea de dos pesos pesados de la política mundial.

Este suceso, que privará al país de Bs 4,5 millones, que podrían servir para la construcción de hospitales, escuelas y canchitas de fútbol con césped sintético, me llevó a reclamar a Macacha, mi corresponsal en el palacio real de la plaza Murillo, no haberme anoticiado oportunamente para oponerme a ese gasto tan dispendioso, que no reportará ningún beneficio claro ni a Tiquipaya ni a Cochabamba, y solo servirá para el gozo de centenares de invitados a este país pobre con ínfulas de millonario. No se puede pasar por alto que también brindará la oportunidad para el abrazo entre notables socialistas que pululan por el mundo y predican sus doctrinas sin tener una tribuna fija, lo cual los habilita para este viaje de placer que, además, acrecentará su prestigio venido a menos.

Estos hechos me llevaron a preguntarle a mi discípula si sabía de este magno encuentro, respondiéndome que todos estos eventos no los concibe ni los prepara el presidente vitalicio del Estado Plurinacional y Folclórico, sino el segundo a bordo, Álvaro García Linera, hombre ducho en organizarlos, aunque el número uno jamás pone reparos en protagonizar encuentros internacionales donde crece la creencia de contar con recursos ilimitados, en un país donde existen empresas estatales que están en quiebra declarada, como es el caso de Correos. Por ser Tiquipaya el escenario, encargué a mi subalterna que cubra noticiosamente el desarrollo de esa cumbre mundial tan importante realizada con el dinero de los millones de pobres de Bolivia. Quedamos, pues, a la espera de esa cita mundial de los pueblos en contra de las políticas migratorias y antiambientalistas del presidente Trump.