Montaño dice que se busca confrontar a días de la llegada del papa

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, pidió este miércoles a la opinión pública considerar que el padre Mateo Bautista se alineó con un proyecto de ley presentado por la bancada de Unidad Demócrata (UD), justo semanas antes de la llegada del papa Francisco al país.



"Nosotros no estamos descalificando la propuesta, no estamos diciendo que no hay que trabajar en salud, pero creo que a semanas de la llegada del papa Francisco hay una intencionalidad de generar una confrontación con el Gobierno nacional", remarcó Montaño.



Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados dejó en claro que la polémica entre el Gobierno y el padre Mateo no opacará la visita del papa Francisco.



"Yo sospecho de que hay algunas voces que forman parte de la Iglesia católica, no estoy hablando de toda la institución, que pretenden generar confrontación con el Gobierno nacional en semanas previas a la llegada del Papa", subrayó la autoridad.



Mala intención con manejo de cifras



Asimismo, dijo que existe una mala intención en el manejo de cifras del presupuesto que se asigna a la salud, en alusión a la campaña que inició el padre Mateo, para que el Gobierno destine 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) para ese rubro.



"Francamente hay, desde mi punto de vista, una mala intención en el manejo de cifras. Nosotros tenemos toda la disposición de seguir avanzando en el ámbito de salud como lo venimos haciendo, pero no vamos a permitir que se le mienta al país en relación a los resultados en salud. Por supuesto somos conscientes de que hay mucho más por hacer por delante y vamos a seguir trabajando", argumentó Montaño.



El Gobierno cuestionó la campaña que inició el padre Mateo y explicó que el presupuesto para salud es 11,5% del Presupuesto General del Estado (PGE), mucho más de lo que pide el sacerdote.



"Si realmente nos interesa la salud analicemos el incremento del presupuesto de más de 2.000 millones de bolivianos a más de 14.000 millones, más del 700 por ciento; analicemos que en 2005 se creaban poco más de 480 ítems nuevos por año y hoy están programados 2.000 ítems de nueva creación en 2015", detalló la titular de la Cámara Baja.



Montaño precisó que antes de Morales el país tenía 500 ambulancias en todo el país, contra las 2.000 en la actualidad, además, dijo que se incrementaron los establecimientos de salud de 133 a más de 3.000.