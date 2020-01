Largas filas de asientos para inscripciones en colegios

Las autoridades educativas cruceñas esperan que el Ministerio de Educación oficialice la resolución 01/2017 la que regirá el calendario para el año lectivo el cual tiene previsto iniciar las inscripciones el 16 de enero y el primer día de clases el 6 de febrero.

Aunque faltan dos semanas para las inscripciones, desde antes de Navidad aparecieron las sillas y asientos que guardan espacios para los niños que deben ingresar a prekínder y kínder en colegios de convenio como el Fe y Alegría Cáritas, en la zona sur, y otros en la Villa Primero de Mayo y el barrio Cordecruz.

Es costumbre desde hace algunos años que se formen este tipo de filas las cuales no garantizan que los pequeños puedan ingresar al colegio escogido por sus progenitores, pues según instruyen las normas los alumnos antiguos automáticamente estarán inscritos en su colegio del año anterior, luego dan prioridad a los chicos que tienen hermanos en el establecimiento y por último para los que viven en el vecindario. “Están prohibidas las colas, ese esfuerzo es en vano porque la Dirección Departamental de Educación (DDE) hará un estricto seguimiento al tema, pero aún no podemos hacer nada hasta que no sea dictada la correspondiente resolución que norme el año escolar 2017”, dijo Albina Abasto, subdirectora departamental de Educación.