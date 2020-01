Oposición solicita diálogo y no 'echar gasolina' al lío

El Gobierno de Evo Morales debe escoger la vía del diálogo para resolver las demandas de los mineros cooperativistas y no optar por la represalia contra el sector porque creará resentimientos y consecuencias posteriores, indicó el jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo.



“Las restricciones, condiciones y reversiones en el tema minero (del sector cooperativista) ojalá que no sea como echarle más gasolina al fuego porque el mismo se debería negociar e ir implementando paulatinamente. Que no vengan a decirnos, los del Gobierno, que después de 10 años se dieron (sobre la situación de sus exaliados)”, replicó.



El legislador explicó que durante la administración de Evo Morales los cooperativistas se incrementaron, incluso el mismo Gobierno entregó un centenar de volquetas, porque del año 1954 hasta fines del 2006 surgieron 800 cooperativas, pero del 2006 a la fecha fueron registrado al menos 830 cooperativas, situación que explica que en un decenio del Gobierno del MAS crecieron los cooperativistas mayor que en los 50 años anteriores.



La decisión de revertir las concesiones mineras de los cooperativistas por diferentes circunstancias traerá problemas, que el mismo debió ser resuelto mediante el diálogo para pacificar la tensión y la represalia gubernamental que está surgiendo tras las movilizaciones violentas e incluso muertes durante la pasada semana, argumentó.