Bolivia exige usar vía diplomática a Chile

“Mi mensaje al Gobierno de Bolivia: pongámosle día y hora para reunir al comité permanente de frontera en el mes de julio, queremos hechos y no palabras”, dijo ayer el canciller chileno Heraldo Muñoz a una radio santiaguina. Después de tres días a remango con las acciones oficiales de Bolivia, la autoridad mapochina trataba de recuperar la iniciativa. Dejando de lado las cuestiones que se discuten en La Haya (las aguas del manantial Silala y una salida soberana al mar para Bolivia), Muñoz proponía tratar todos los temas.

“Creo que si hay algo valioso y que uno puede rescatar de este episodio y que nos complace mucho es que el Gobierno boliviano esté dispuesto a reunirse con Chile para tratar temas fronterizos”, agregó.

Durante toda la jornada, el canciller boliviano Fernando Huanacuni mantuvo un silencio extraño. Hablaron los ministros de Defensa, Comunicación y de Gobierno, respondiéndole a Muñoz, pero tuvo que ser la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la que envíe un mensaje claro a Chile: “Este tipo de procesos no se hacen a través de los medios de comunicación, sino de manera seria y en términos diplomáticos”.

Pidió a Muñoz comunicarse con la Cancillería boliviana para ponerse de acuerdo con un lugar y fecha para reunirse.

Idas y vueltas

Muñoz usó la mañana para tratar de diferenciar la situación de los dos carabineros restituidos a Chile de la de los nueve bolivianos condenados en el norte de su país. Aseguró, una vez más, que los nueve cometieron un delito en territorio chileno, mientras que a los carabineros nadie los acusó de nada, más allá de la declaración de algún parlamentario. Cuando sus compatriotas lo increparon de qué forma usó Bolivia mediáticamente el tema de los carabineros, el canciller se enredó y enumeró una serie de acciones del Gobierno de Evo Morales en relación a los nueve, desde la queja de la condena pública hecha por la presidenta Michelle Bachelet el 20 de marzo hasta la representación ante la OEA.

Esto fue lo primero en ser respondido desde Bolivia. La ministra de Comunicación, Gísela López, aseguró que la devolución no fue una estrategia comunicacional, sino un asunto de coherencia.



“No es casual, no es parte de una estrategia política, no es parte de una artimaña política internacional, en absoluto. La decisión tiene relación directa con la propuesta de integración de los pueblos, con el derribe de los muros y las buenas relaciones de hermandad entre los pueblos”, señaló López.

Muñoz quiso demostrar lo contrario. Aseguró que en marzo Chile propuso por escrito convocar al comité de frontera para una reunión en Arica en el mes de abril.



“Hasta ahora seguimos esperando la respuesta”, aseguró.

Lo que no aclaró Muñoz es cuándo se hizo la invitación, si fue antes o después del 19 de marzo, día en el que fueron detenidos los nueve bolivianos.

Sobre la posibilidad de una reunión en este mes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que desde Bolivia hay toda la disponibilidad, pero siempre y cuando se luche de manera efectiva contra los delitos transnacionales, como el contrabando. Romero observa que, tal vez por una decisión geopolítica, Chile no hace los esfuerzos suficientes para luchar contra el contrabando.

Recordó Romero que corresponde a la Cancillería definir la hora y el lugar de la reunión, pero que Bolivia está dispuesta a trabajar con Chile de manera coordinada para luchar contra el contrabando y otros delitos, para compartir información y estrategia, fortalecer el control migratorio y tener operativos sincronizados entre policías y carabineros.



Reveló, además, que ya hay un documento general trabajado entre ambos países para la cooperación en materia antidroga, pero después de la firma del convenio no ha habido una sola iniciativa concreta.



En esa misma línea, Reymi Ferreira, ministro de Defensa, aseguró que desde 2008 hay un convenio de cooperación aduanera y policial, y fruto de ello no es solo la devolución de los dos últimos carabineros, sino de hechos similares en 2016, cuando se devolvió a carabineros y a un supuesto fotógrafo que llegó hasta el Silala. “No sucede lo mismo con Chile”, se quejó Ferreira.



Según Muñoz, entre 2010 y 2017 se han producido 37 incidentes en frontera y que se han tratado de resolver de manera rápida. No sucedió lo mismo con los dos militares y siete aduaneros detenidos en marzo. Muñoz insiste en que fue porque estaban cometiendo delitos.