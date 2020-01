Atrapan al prófugo más buscado en Argentina

El ex empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi cayó detenido en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú ayer, como resultado del trabajo conjunto de fuerzas paraguayas y brasileñas. Pérez había estado preso por el tráfico de efedrina en Argentina y un triple crimen.



Se trata del prófugo más buscado del país desde 2012, año en que se radicó en Paraguay, donde formó una nueva familia, publica el diario El País de España.



La efredina es el alcaloide medicinal que se extrae de diversas especies de plantas efedráceas; se utiliza en el tratamiento del asma y también en forma de colirio y de gotas nasales.



Fue el ministro del Interior de Paraguay, Francisco de Vargas, quien confirmó la captura del fugitivo. El operativo, realizado en forma conjunta por autoridades binacionales, estuvo encabezado por el comandante de la policía paraguaya, el comisario Críspulo Sotelo, a pesar de haberse desarrollado en tierras brasileñas.



El detenido ya fue trasladado a Asunción, donde deberá enfrentar cargos por falsificación de documentos de identidad.



Es que Pérez Corradi construyó una vida nueva en Paraguay. Le pagó a una red de policías corruptos para obtener cédula y pasaporte a nombre de Walter Miguel Ortega Molinas, un hombre que falleció el 24 de noviembre de 2002 en un accidente de tránsito en la ciudad de Fernando de la Mora (a 1200 kilómetros de Asunción).



En Argentina han ordenado su captura por 3 casos de homicidio y lavado de dinero, lo que le valió para ser uno de los hombres más buscados por la Interpol en la región, al punto que le dispusieron un alerta roja. Pérez Corradi se encontraba refugiado desde 2012 y desde entonces, inclusive ya tuvo hijos paraguayos.



Hacía casi 2 semanas que la defensa del presunto narcotraficante advertía acerca de la posibilidad de que se entregue en Paraguay, pero eso nunca pasó, según los propios abogados, porque se negociaban las condiciones para hacerlo. El prófugo pidió no ser extraditado hacia Argentina, a cambio de ser procesado solo por la identidad falsa y quedar recluido en la Agrupación Especializada de Asunción.



Al momento de la detención, llevaba cabello rapado y barba candado. Residía en una zona céntrica y bien acomodada de Foz de Iguazú y, según de Vargas, el ahora detenido intentó borrarse las huellas dactilares.



Una vez que llegó a Asunción, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que fijaría su remisión al Departamento Judicial de la Policía Nacional o la Agrupación Especializada, según adelantó el secretario de Estado. Aunque será un juez el que determine dónde guardará reclusión.



Pérez Corradi es el hombre señalado como autor intelectual de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, acribillados en la localidad de General Rodríguez en agosto de 2008.



Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, los prófugos recapturados en enero son los condenados por este mismo crimen. Durante aquella persecución, las autoridades policiales de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 2.000.000 de pesos para dar con el paradero de quien hoy fuera capturado en Paraguay.



Además de esa causa, Pérez Corradi es requerido por la justicia de Estados Unidos para procesarlo por el envío a ese país de oxicodona, un derivado de la heroína. Estuvo detenido pero, al vencerse el plazo y ante la falta de envío de la causa por parte de Estados Unidos, la jueza lo liberó en 2011.



El Gobierno no solo espera que el proceso de extradición demore lo menos posible sino también que a su regreso a la Argentina Pérez Corradi “involucre” a funcionarios en la causa que lleva Servini de Cubría por contrabando de efedrina. “Si tiene intención de negociar algo, la única manera es que apunte hacia arriba. Si no, no sale nunca más. El lo sabe”, dijo a Clarín un funcionario que se dedicó al caso.