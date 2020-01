Alza de fletes complica flujo comercial en Arica

A través de una carta, los administradores del puerto de Arica informaron al Gobierno boliviano del alza de sus tarifas en al menos 80 de sus servicios portuarios. Esta situación generó un rechazo inmediato de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) y el Ejecutivo advirtió de que la aplicación de las nuevas tarifas incidirá en los costos de las importaciones y exportaciones.



“Chile toma decisiones unilaterales sin tratar con nosotros. No explican por qué. Ellos deben saber que no somos un cliente más del puerto. Estamos amparados por el Tratado de 1904”, dijo el gerente de la ASP-B, David Sánchez.



El alza tarifaria se aplicaría desde ayer y ante el rechazo boliviano, el Gobierno espera que se anule, luego de la intervención de la Cancillería.



Efectos económicos

Entre tanto, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que el efecto del alza de los servicios portuarios tendrá un efecto inmediato en la economía boliviana.



“Habrá un encarecimiento de los productos que van a ingresar a nuestro país. Más costos en la logística de las importaciones significa que las mercaderías que ingresan por el lado chileno van a ser más caras en el país y las exportaciones nuetras van a llegar más caras hascia los países donde exportamos”, lamentó.



Más complicación

Para el gerente general de la Cámara de exportadores de Cochabamba (Cadexco), Víctor Hugo Villarroel, esta determinación complica las exportaciones bolivianas, “que de hecho ya estamos complicados por la pérdida de competitividad, estabilidad en el tipo de cambio y por nuestra mediterraneidad”.



Willy Rojo, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), manifestó que aún no han recibido la información formal del tema.



David Sánchez también denunció que ayer se clausuraron los estacionamientos de camiones bolivianos en Arica, lo que perjudica a más de 1.500 transportistas nacionales que usan esos almacenes diariamente.



Señaló que los administradores del puerto de Arica buscan justificar la clausura de los garajes para los transportistas bolivianos bajo el falso argumento de mejorar los servicios, sin entender que el Tratado de 1904 impide cambios unilaterales.



Antofagasta, otro problema

Cabe recordar que los administradores del puerto de Antofagasta también anunciaron una modificación en el precio de las cargas. En esa oportunidad el vicecanciller Juan Carlos Alurralde indicó que esta medida unilateral de Chile no respetaba el tratado de 1904.



Bloqueo en?Desaguadero

Por otro lado, ayer se observó un bloqueo del transporte pesado en Desaguadero, frontera con Perú.



La medida, que también se replicó en la frontera Chile-Perú, busca anular las multas acumuladas por un método de registro de carga implementado por la Sunat, que es la entidad recaudadora de impuestos en Perú.



Fidel Baptista, dirigente de la Cámara de Transporte Internacional de Bolivia, amenazó con seguir con la medida hoy. “Hace años se hicieron servicios de transporte a Perú y por error de digitación en la Aduana peruana y representantes bolivianos, los cargamentos se quedaron sin hacer el descargo”, dijo