Trump: "Voy a tener que asustar al papa Francisco"

En una entrevista de la cadena de noticias CNN realizada al precandidato republicano, Donald Trump, el periodista le consultó sobre una hipotética reunión entre él y el papa Francisco.



Se le preguntó sobre su reacción en caso de que el pontífice le cuestionase sobre el capitalismo. “Le diría ‘ISIS quiere atacarte’”, dijo Trump a Chris Cuomo, de CNN.



“¿Sabías que ISIS quiere entrar y tomar el Vaticano? Seguro lo has oído. Ese es un sueño de ellos, entrar a Italia”, dijo el magnate que pese a la polémica, sigue subiendo en las encuestas.



Posteriormente, Cuomo le preguntó sobre los males del capitalismo que ha señalado Francisco. “Voy a tener que asustar al papa”, advirtió Trump.



“Mira, yo espero que el papa solo pueda ser asustado por Dios. Pero la verdad es que si vemos lo que está pasando, más le vale esperar que el capitalismo esté funcionando porque es lo único que tenemos ahora", añadió.



Trump admitió que el capitalismo no está funcionando en la actualidad en Estados Unidos debido al exceso de regulación en la industria y resaltó: “no creo que el papa se oponga al capitalismo”.



El magnate dijo que, aunque no comparte la religión con el papa Francisco, asegura que “le cae bien” y que le agrada que haya alzado la voz respecto a una serie de temas políticos incluyendo pobreza, cambio climático y homosexualidad. “Me cae bien el papa. Parece ser un muy buen tipo”, finalizó.