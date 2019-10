Hospitales, sin atención de consulta por el paro

Las primeras horas del paro muestra a mucha gente que tuvo que retornar a sus casas sin una atención médica, porque hoy los hospitales y clínicas del sector público y privado no están atendiendo. Los médicos cumplen un paro de 24 horas exigiendo que los profesionales tengan un proceso judicial correcto y no haya más encarcelados.



Solo se están atendiendo en las emergencias, por lo que la gente no ha podido acceder a la consulta externa.



El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Erwin Viruez, explicó a EL DEBER que los médicos hoy se movilizarán para hacer conocer esta situación a la población, porque ellos tienen colegas presos, sin tener un debido proceso.



Uno de los últimos casos que los ha movilizado es el hecho de que una anestesióloga fue encarcelada pese a que está amamantando a su hijo de cinco meses. También aseguran que hay un cirujano entre las rejas.



En el San Juan de Dios

?

Los Trabajadores del hospital San Juan de Dios hoy cumplen su tercer día de paro y huelga de hambre, demandando que la Gobernación atienda 13 puntos que fueron acordados, la mayoría son referidos al bienestar del trabajador, como derecho a baja médica, vacación y otros.



El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, indicó que mañana se reanudarán las atenciones en este hospital con la ayuda de los médicos, por lo tanto, las cirugías que están programadas también se realizarán.

,

Los pacientes afectados por la no atención en consulta externa