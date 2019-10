Se abre la cita clave para nominar a Donald Trump

A partir de este lunes 18 de julio hasta el 21 de julio se llevara a cabo la Convención Nacional Republicana en Cleveland (Ohio, EE.UU.) con el objetivo de presentar oficialmente al magnate Donald Trump como el candidato del partido republicano para las elecciones del 8 de noviembre del presente año.



"Bienvenidos a la Convención Nacional Republicana 2016", afirmó el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Preibus, al inaugurar con un golpe de martillo la reunión en el pabellón Quicken Loans Arena, en el centro de Cleveland. Se aseguro la presencia de más de 3.000 policías que supervisan la seguridad del cónclave.



Preibus, pidió a los presentes un minuto silencio en homenaje a los cinco policías asesinados en Dallas(Texas) el pasado 7 de julio a manos de un francotirador, así también para los tres agentes que perdieron la vida de la misma manera este domingo en Baton Rouge (Luisiana).



Aproximadamente 50.000 personas se encuentran presentes en la reunión, de las cuales unas 15.000 son periodistas, lo que da idea de la enorme expectación mediática que genera el foro republicano.

De igual manera entre los presentes figuran alrededor de 5.000 delegados que representan a los 50 estados de EE.UU.



Esos delegados serán los encargados de formalizar este jueves la designación de Trump como aspirante a la Presidencia, quien se enfrentará a la candidata demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que a su vez será nominada la próxima semana en la convención de su partido (demócratas) en Filadelfia.



Los debates de la jornada de hoy, que tiene como lema "Hacer a EE.UU. seguro de nuevo", se centrarán en cuestiones de seguridad, como la lucha contra el terrorismo, un asunto al que Trump ha dedicado mucha atención durante la campaña, en la que se ha presentado como "el candidato de la ley y el orden".



El magnate inmobiliario ha adelantado que asistirá al discurso de su esposa Melania Knauss, aunque no está prevista en el programa de hoy su participación, puede hacer alguna declaración sorpresa.



"Bueno, puedo hablar. Si he de ser sincero quiero esto. Me encantaría estar allí cuando hable mi mujer", comentó hoy el multimillonario neoyorquino además enfatizó que el evento "será muy emocionante".



La Convención Nacional Republicana se inauguró después de que Trump anunciara el pasado viernes que su compañero de fórmula y aspirante a la Vicepresidencia será el gobernador de Indiana, Mike Pence.



El foro comenzó en Cleveland en un ambiente tenso y enrarecido por el asesinato de tres policías este domingo en Baton Rouge (Luisiana) y las numerosas protestas que se esperan durante el cónclave.