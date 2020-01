Víctimas piden 30 años para acusados de Porvenir

Un abrazo con la abogada Mary Carrasco terminó en llanto. Discretas y sencillas como las mujeres de pueblo, Adela Sarzuri y Gregoria Quispe no podían controlarse al recordar cómo encontraron los cuerpos de sus hijos, Jhonny Cari Sarzuri y Wilson Castillo Quispe, respectivamente. La audiencia había concluido y ellas expresaban su disconformidad por el fallo judicial porque pedían 30 años de condena.



“No es justo, mi hijo ha ido a estudiar y me lo han torturado. Lo he encontrado sin ojos y sin lengua; cómo han hecho eso a mi hijo, él no había participado en nada malo, para los pobres no hay justicia”, logró expresar Gregoria Quispe, afligida y en medio de su llanto.

“Me duele cómo mi hijo me ha dejado, era como un padre para nosotros; mi hijo ha terminado su estudio aquí en la UMSA, después quería superarse más (llanto) cuando he encontrado allá estaba todo torturado, baleado en su corazón; a mi hijo le dispararon en su pie, sus dientes estaban volados”, relató Adela Sarzuri.



Eran las únicas acusadoras que permanecieron firmes en este largo juicio; no había familia que las consolara, solo ellas y su abogada, Mary Carrasco, que tampoco pudo aguantar la emoción de concluir el juicio con una sentencia.

Apelación

Carrasco informó de que el miércoles leerán la sentencia detallada y, en función de esa lectura, decidirán si apelan la condena que recibió el exprefecto Leopoldo Fernández.

“La calificación que hizo el Tribunal quiere decir que el 11 de septiembre de 2008 hubo la muerte de personas y lesiones de personas que han sido emboscadas y son los campesinos, entonces el Tribunal tenía la opción, por supuesto, de sentenciar a 30 años al principal acusado, o en su caso hacer lo que hizo hoy, es decir bajar los delitos”, dijo la abogada.

Para Carrasco, la sentencia es clara, hubo victimarios y hubo víctimas, y eso fue reconocido por el Tribunal