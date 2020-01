La fotomulta repartirá la recaudación a instituciones

La recaudación de la fotomulta, que se estima que entre en funcionamiento en el último trimestre del año, será repartida entre las instituciones que deben participar en el cobro, como son la Policía, por ser la entidad encargada de dar las sanciones; la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque debe dar la autorización a las estaciones de servicio para adjuntar la sanción al monto de combustible cargado; y a la Asociación de Surtidores (Asosur), para que lo agregue a las facturas que entrega al usuario.

El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, reveló que otra parte de la multa será destinada para los programas de salud que solventa la municipalidad, y para invertir en educación vial y en mejorar la señalización de las vías.

“El monto de la fotomulta irá directamente a la Cuenta Única Fiscal y, según el reglamento de la Ley Municipal 414, de la sanción debe salir para los gastos administrativos de las instituciones que participarán, así lo determinaron los ciudadanos que fueron entrevistados en una encuesta”, dijo Ribera.

En la misma encuesta los vecinos opinaron que las multas no deben ser elevadas; si las pagan antes de 90 días tendrán un 50% de descuentos, o bien podrá someterse a un programa de labor social, como educación ciudadana, para no cancelar nada.

“Las multas de primer grado, que son circular con exceso de velocidad, no respetar la luz roja del semáforo, ir en contra ruta o girar a la izquierda y manejar usando el celular, fueron fijadas en Bs 451. Para las multas de segundo grado, como estacionar en sitios prohibidos, invadir pasos peatonales, estacionar o abandonar los canales de transporte público y no usar el cinturón de seguridad, la multa será de Bs 361”, acotó Ribera.

Oposición

Los transportistas, sea sindicatos de taxis, minibuses, trufis, micros y otros, hoy, a las 10:00, harán conocer un voto resolutivo para dejar en claro que no fueron consultados en la elaboración del reglamento.

“Nos oponemos porque la multa es muy elevada, pues la Alcaldía no sabe de dónde recaudar y no le importa meter la mano al bolsillo del ciudadano que debe pagar impuestos anuales por viviendas y vehículos. ¿Por qué no mejoran la señalización de las calles e insisten en la educación ciudadana?”, cuestionó Carlos Mamani, dirigente de los radiomóviles.

Para la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), la fotomulta es desa-certada y fue elaborada sin consultar a los ciudadanos.



“Es una ley arbitraria, pues la comuna la hizo de manera unilateral, no contempló que vivimos en una ciudad con un tráfico permanentemente embotellado, donde los conductores se ven obligados a pasar en rojo para no entorpecer a los demás; no nos contemplaron a los vecinos, a los transportistas ni a los estudiantes”, indicó Omar Rivera, de Fedjuve, que aseguró que saldrán a protestar para que sus criterios sean incluidos por la Alcaldía.



Por su parte, Rolando Ribera manifestó que cuando el reglamento llegue del despacho del alcalde se convocará nuevamente a los sectores, pues ya se lo hizo varias veces desde diciembre del año pasado. “Con la tecnología de las cámaras de seguridad se busca sancionar la impunidad de cientos de infracciones diarias que se cometen y nunca son castigadas, la fotomulta será la prueba del delito”, acotó.

Policía



El director de Tránsito, Constantino Sejas, dijo que desconoce el reglamento de la fotomulta, pues desde que asumió este año no fue convocado por la Secretaría de Movilidad Urbana para coordinar, pues la Policía es la directa responsable de la seguridad ciudadana en las calles. “A fines de 2016 hubo una reunión informativa, pero nada más; hemos analizado las multas que cobrarán y se entrecruzan con las del Código de Tránsito”, expresó Sejas.

Ribera mostró copias de ocho invitaciones hechas a la Policía; además recordó que están tomando solo ocho de 149 infracciones del Código de Tránsito, para ello usarán los medios tecnológicos.