La esperanza del litio

El proyecto de explotación del litio en el salar de Uyuni lleva cerca de 10 años de absorber muchos millones de dólares en inversiones, con la proyección de que lleguen a 800 millones, pero no ha mostrado ningún progreso. Mientras tanto, las empresas radicadas en Chile y Argentina, los otros dos países con grandes salares que contienen litio, han copado el mercado internacional cuando la demanda se apresta a dar un gran salto.

La empresa chilena SGM, que ha invertido mucho menos que el proyecto boliviano, tuvo en el cuarto trimestre de 2016 un incremento de sus ventas hasta 487 millones de dólares, equivalente a una quinta parte, mientras sus utilidades llegaron a 261 millones, un 43% más que en el trimestre anterior. Mientras tanto, el proyecto boliviano sigue absorbiendo recursos y contratando funcionarios, pero sin producir ningún resultado hasta ahora, aparte de la iniciativa, muy demorada también, de instalar una planta ensambladora de baterías de litio, una especie de maquila, en que todas las partes llegarían del exterior.

Pero ha surgido una esperanza. La proyección de que aumente de manera exponencial la fabricación y uso de vehículos eléctricos en todo el mundo abre la posibilidad de que los yacimientos de litio, incluso los que están en manos de burócratas ineptos, sean requeridos en su máxima posibilidad de producción. A eso se suma el impulso que comienza a tener el uso de la energía solar, que también requiere de baterías para su almacenamiento.

Según el portal The Financial Express, un funcionario del Ministerio de Minas y Minerales de la India, cuyo nombre se mantiene en reserva, ha revelado que ese país quiere proponer asociaciones de riesgo compartido a Bolivia, Chile y Argentina, en ese orden. El hecho de que casi la mitad de las reservas del mundo estén contenidas en los salares bolivianos genera mucha expectativa, además de la curiosidad de por qué se demora tanto el proyecto estatal. La demora hizo surgir el temor de que las sales bolivianas tengan algún inconveniente, alguna desventaja respecto de las que pueden extraerse en los salares argentinos o chilenos. Pero los funcionarios a cargo del proyecto no informaron el motivo de la demora; se limitaron a pedir siempre más recursos.

Ahora se sabe, mediante la mencionada fuente de información, que la India podría hacer una propuesta para un ‘joint venture’ con Bolivia. Quizá convenga poner a profesionales con mejores aptitudes para tratar el tema